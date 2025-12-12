Vorteilswelt
Ski-Cross-Weltcup

Takats holt in Val Thorens einen Stockerl-Platz

Wintersport
12.12.2025 14:40
Tristan Takats hat den dritten Platz erobert.
Tristan Takats hat den dritten Platz erobert.

Tristan Takats hat am Freitag im zweiten Weltcup der Ski Crosser in Val Thorens Platz drei belegt. 

Im großen Finale musste sich der Niederösterreicher nur dem Kanadier Kevin Drury und dem Italiener Simone Deromedis geschlagen geben. Johannes Aujesky und Adam Kappacher schieden im Viertelfinale aus, ebenso wie bei den Frauen Katrin Ofner.

Die Schwedin Sandra Näslund siegte, es war für sie das Double beim Weltcupauftakt und dem Comeback nach einem Schienbeinbruch im Vorjahr.

