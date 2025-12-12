Takats holt in Val Thorens einen Stockerl-Platz

Neureuther-Ansage: „Liebe Kritiker da draußen …“
„Halleluja, Lindsey“
Tristan Takats hat am Freitag im zweiten Weltcup der Ski Crosser in Val Thorens Platz drei belegt.
Im großen Finale musste sich der Niederösterreicher nur dem Kanadier Kevin Drury und dem Italiener Simone Deromedis geschlagen geben. Johannes Aujesky und Adam Kappacher schieden im Viertelfinale aus, ebenso wie bei den Frauen Katrin Ofner.
Die Schwedin Sandra Näslund siegte, es war für sie das Double beim Weltcupauftakt und dem Comeback nach einem Schienbeinbruch im Vorjahr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.