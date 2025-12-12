Vorteilswelt
„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Tierecke
12.12.2025 15:00
Elf Zebrafinken, Katze Chicca und der aktive Terrier Rudi halten noch Ausschau nach ihren ...
Elf Zebrafinken, Katze Chicca und der aktive Terrier Rudi halten noch Ausschau nach ihren Lebensplätzen.(Bild: Krone KREATIV/Tierheim Linz)

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.

Chicca – die Mutige
(Bild: Tierheim Linz)

Chicca (7 Jahre, am Bild) ist eine neugierige, mutige Katzendame, die gemeinsam mit ihrer sanften Freundin Isa ein neues Zuhause sucht. Die beiden sind ein Herz und eine Seele, sie geben einander Sicherheit und sollten auf keinen Fall getrennt werden. Wohnungshaltung mit einem gesicherten Balkon wäre ideal. Tel.: 0732/247887.

Churro – der Lebhafte
(Bild: Tierheim Linz)

Ursprünglich kam Churro (2 Jahre) als Fundhund ins Tierheim. Der lebhafte Mischlingsrüde hatte bis dahin kaum etwas gelernt, was er aber beim Training im Tierheim motiviert nachholte. Bei Fremden zeigt er sich anfangs vorsichtig, doch er gewinnt rasch Vertrauen. Mit anderen Hunden ist er je nach Sympathie verträglich. Es werden hundeerfahrene Menschen gesucht, die ihm stabile Strukturen und Geduld bieten können.  
Tel.: 0732/247887.

Zebrafinken – die Geselligen
(Bild: Tierheim Linz)

Elf Zebrafinken warten aktuell auf ein neuen Zuhause. Die bunten Piepmätze wurden gemeinsam abgegeben und sollten als Gruppe in einer großen Voliere unterkommen. Ausreichend Flugraum sollte ihnen unbedingt geboten werden. Tel.: 0732/247887.

Feivel & Weibi – die Gemütlichen
(Bild: Tierheim Linz)

Weibi (16 Jahre) und Feivel (10 Jahre) wünschen sich ein Zuhause, wo sie ihren Lebensabend verbringen dürfen. Ihre Besitzerin musste ins Pflegeheim übersiedeln und leider konnte sich sonst niemand um das Duo kümmern. Weibi ist freundlich und zutraulich, Feivel zu Beginn schüchtern, aber sehr zugänglich, sobald er Vertrauen gefasst hat. Sie fühlen sich in der Wohnung sehr wohl, drängen auch nicht nach draußen. Wer schenkt den beiden einen ruhigen Lebensplatz? Tel.: 0732/247887.

Rudi – der Unkomplizierte
(Bild: Tierheim Linz)

Rudi (5 Jahre) ist ein äußerst freundlicher und unkomplizierter Terrier-Mischling. Im Tierheim zeigt er sich offen und verträglich mit seinen Artgenossen. Er kann auch problemlos einige Zeit alleine bleiben. Aufgrund seines Jagdtriebes sollte er aber nicht mit Katzen oder Kleintieren zusammenleben. Wer damit kein Problem hat, wird mit einem aktiven und liebenswerten Begleiter belohnt. Tel.: 0732/247887

Franka & Black – ein flauschiges Pärchen
(Bild: Tierheim Linz)

Black (10 Monate) hat im Tierheim Franka (1,5 Jahre, am Bild) kennengelernt. Seither sind die beiden Kaninchen unzertrennlich. Sie sind Innenhaltung gewohnt und benötigen ausreichend Platz zum Hoppeln, Graben und Verstecken. Tel.: 0732/247887.

