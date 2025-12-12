„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Weibi (16 Jahre) und Feivel (10 Jahre) wünschen sich ein Zuhause, wo sie ihren Lebensabend verbringen dürfen. Ihre Besitzerin musste ins Pflegeheim übersiedeln und leider konnte sich sonst niemand um das Duo kümmern. Weibi ist freundlich und zutraulich, Feivel zu Beginn schüchtern, aber sehr zugänglich, sobald er Vertrauen gefasst hat. Sie fühlen sich in der Wohnung sehr wohl, drängen auch nicht nach draußen. Wer schenkt den beiden einen ruhigen Lebensplatz? Tel.: 0732/247887.