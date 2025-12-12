Vorteilswelt
Blutige Streits

Zwei Messerattacken in Wien: Frauen festgenommen

Wien
12.12.2025 14:13
(Bild: P. Huber)

Gleich zwei nächtliche Messerattacken innerhalb weniger Stunden hat die Wiener Polizei am Donnerstag beschäftigt. In beiden Fällen ist eine Frau im Zuge eines Streits mit einem Messer auf ihren Freund beziehungsweise Ehemann losgegangen.

Zuerst kam es in einer Wohnung in Wien-Alsergrund zu dramatischen Szenen. Aufmerksame Nachbarn alarmierten gegen 20.10 Uhr die Polizei, nachdem sie laute Hilfeschreie gehört hatten. In der Wohnung trafen Beamte auf einen 40-jährigen Mann mit mehreren Stichverletzungen im Hals- und Kopfbereich.

40-Jähriger schwer verletzt
Trotz der Verletzungen war der Mann ansprechbar. Seine 26-jährige Ehefrau gab gegenüber der Polizei an, ihn im Zuge eines Streits mit einem Messer attackiert zu haben. Der Verletzte wurde von der Rettung notfallmedizinisch versorgt und mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Spital gebracht.

1,6 Promille festgestellt
Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt, die Frau wurde vorläufig festgenommen. Bei ihr wurde eine Alkoholisierung von über 1,6 Promille festgestellt.

Weitere Messerattacke in Penzing
Nur wenige Stunden später kam es zu einem weiteren Messerangriff in Wien-Penzing. Gegen 5.30 Uhr wählte ein Mann den Polizeinotruf, nachdem ein Streit zwischen seinem Mitbewohner und seiner Lebensgefährtin eskaliert war. Als Beamte eintrafen, fanden sie den 34-jährigen Mann stark blutend im Stiegenhaus vor.

Seine 45-jährige Freundin gab an, ihm im Zuge der Auseinandersetzung mit einem Küchenmesser in die Brust gestochen zu haben. Auch in diesem Fall wurde der Verletzte notfallmedizinisch versorgt und ins Spital gebracht. Die Frau wurde vorläufig festgenommen, das Messer sichergestellt.

Wien
