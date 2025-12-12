Zwei Messerattacken in Wien: Frauen festgenommen

40-Jähriger schwer verletzt

Trotz der Verletzungen war der Mann ansprechbar. Seine 26-jährige Ehefrau gab gegenüber der Polizei an, ihn im Zuge eines Streits mit einem Messer attackiert zu haben. Der Verletzte wurde von der Rettung notfallmedizinisch versorgt und mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Spital gebracht.