Zwei Messerattacken in Wien: Frauen festgenommen

Gleich zwei nächtliche Messerattacken innerhalb weniger Stunden hat die Wiener Polizei am Donnerstag beschäftigt. In beiden Fällen ist eine Frau im Zuge eines Streits mit einem Messer auf ihren Freund beziehungsweise Ehemann losgegangen.
Zuerst kam es in einer Wohnung in Wien-Alsergrund zu dramatischen Szenen. Aufmerksame Nachbarn alarmierten gegen 20.10 Uhr die Polizei, nachdem sie laute Hilfeschreie gehört hatten. In der Wohnung trafen Beamte auf einen 40-jährigen Mann mit mehreren Stichverletzungen im Hals- und Kopfbereich.
40-Jähriger schwer verletzt
Trotz der Verletzungen war der Mann ansprechbar. Seine 26-jährige Ehefrau gab gegenüber der Polizei an, ihn im Zuge eines Streits mit einem Messer attackiert zu haben. Der Verletzte wurde von der Rettung notfallmedizinisch versorgt und mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Spital gebracht.
1,6 Promille festgestellt
Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt, die Frau wurde vorläufig festgenommen. Bei ihr wurde eine Alkoholisierung von über 1,6 Promille festgestellt.
Weitere Messerattacke in Penzing
Nur wenige Stunden später kam es zu einem weiteren Messerangriff in Wien-Penzing. Gegen 5.30 Uhr wählte ein Mann den Polizeinotruf, nachdem ein Streit zwischen seinem Mitbewohner und seiner Lebensgefährtin eskaliert war. Als Beamte eintrafen, fanden sie den 34-jährigen Mann stark blutend im Stiegenhaus vor.
Seine 45-jährige Freundin gab an, ihm im Zuge der Auseinandersetzung mit einem Küchenmesser in die Brust gestochen zu haben. Auch in diesem Fall wurde der Verletzte notfallmedizinisch versorgt und ins Spital gebracht. Die Frau wurde vorläufig festgenommen, das Messer sichergestellt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.