Eine Spezialbehandlung für ein Familienmitglied muss dringend sofort angezahlt werden – so dreist versuchen Betrüger aktuell Menschen am Telefon Geld abzuschwatzen. Die Polizei warnt vor Anrufen von „falschen Ärzten“!
„Ihre Nichte ist stationär bei uns aufgenommen und braucht dringend eine Spezialtherapie, die die Krankenkasse vorerst nicht übernimmt. Dazu müssten Sie 5000 Euro anzahlen!“ – So oder so ähnlich klingt die neueste Masche der Telefonbetrüger. Ein Familienmitglied ist in Behandlung, braucht Therapien oder Medikamente, meist aus der Schweiz, die die Krankenkasse nicht vorfinanziert. Deswegen soll der Angerufene einen hohen Geldbetrag vorschießen.
„Zur Sicherheit“ würde das Geld von medizinischem Personal sogar abgeholt werden – in bar, an einem vorab vereinbartem Ort. Einen Teilbetrag sollen angeblich bereits andere Familienmitglieder überwiesen haben.
„Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche und empfiehlt, bei derartigen Anrufen sofort aufzulegen und unverzüglich die örtliche Polizeidienststelle zu kontaktieren“, heißt es nun in einer Warnung der Kärntner Polizei. Generell gilt: Achtung bei unbekannten Anrufern, vor allem, wenn Druck aufgebaut wird. Rufen Sie die betroffenen Personen direkt an, um die Geschichte zu überprüfen. Geben Sie keine Details über Ihr Vermögen preis und lassen Sie niemanden in Ihre Wohnung. Übergeben Sie nie Geld oder Vermögenswerte an Unbekannte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.