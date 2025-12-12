Polizei warnt vor Anrufen von falschen Ärzten

„Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche und empfiehlt, bei derartigen Anrufen sofort aufzulegen und unverzüglich die örtliche Polizeidienststelle zu kontaktieren“, heißt es nun in einer Warnung der Kärntner Polizei. Generell gilt: Achtung bei unbekannten Anrufern, vor allem, wenn Druck aufgebaut wird. Rufen Sie die betroffenen Personen direkt an, um die Geschichte zu überprüfen. Geben Sie keine Details über Ihr Vermögen preis und lassen Sie niemanden in Ihre Wohnung. Übergeben Sie nie Geld oder Vermögenswerte an Unbekannte.