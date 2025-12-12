Vorteilswelt
Neue Betrugsmasche

Polizei warnt vor Anrufen von falschen Ärzten

Kärnten
12.12.2025 11:47
Gerade ältere Menschen trappen oft in Telefon-Betrugsfallen.
Gerade ältere Menschen trappen oft in Telefon-Betrugsfallen.(Bild: www.peopleimages.com)

Eine Spezialbehandlung für ein Familienmitglied muss dringend sofort angezahlt werden – so dreist versuchen Betrüger aktuell Menschen am Telefon Geld abzuschwatzen. Die Polizei warnt vor Anrufen von „falschen Ärzten“!

„Ihre Nichte ist stationär bei uns aufgenommen und braucht dringend eine Spezialtherapie, die die Krankenkasse vorerst nicht übernimmt. Dazu müssten Sie 5000 Euro anzahlen!“ – So oder so ähnlich klingt die neueste Masche der Telefonbetrüger. Ein Familienmitglied ist in Behandlung, braucht Therapien oder Medikamente, meist aus der Schweiz, die die Krankenkasse nicht vorfinanziert. Deswegen soll der Angerufene einen hohen Geldbetrag vorschießen.

„Zur Sicherheit“ würde das Geld von medizinischem Personal sogar abgeholt werden – in bar, an einem vorab vereinbartem Ort. Einen Teilbetrag sollen angeblich bereits andere Familienmitglieder überwiesen haben. 

„Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche und empfiehlt, bei derartigen Anrufen sofort aufzulegen und unverzüglich die örtliche Polizeidienststelle zu kontaktieren“, heißt es nun in einer Warnung der Kärntner Polizei. Generell gilt: Achtung bei unbekannten Anrufern, vor allem, wenn Druck aufgebaut wird. Rufen Sie die betroffenen Personen direkt an, um die Geschichte zu überprüfen. Geben Sie keine Details über Ihr Vermögen preis und lassen Sie niemanden in Ihre Wohnung. Übergeben Sie nie Geld oder Vermögenswerte an Unbekannte.

Kärnten

Alle Infos im Ticker
Nur 39 Minuten! Der erste Koralmjet ist angekommen
Stopp nahe der Grenze
Kärntner mit über 1400 Pyro-Gegenständen erwischt
Letztes Match 2025
So sieht Austria Klagenfurts Winterfahrplan aus
Große Zukunftspläne
Eislaufverein Wörthersee schützt seit 135 Jahren
