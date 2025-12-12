Vonn-Wahnsinn: Alters-Siegrekorde pulverisiert

Die Abfahrtsolympiasiegerin von 2020 war mit ihrem am 14. März 2018 eingefahrenen 82. Weltcuperfolg schon bisher viertälteste Weltcupsiegerin gewesen, hat nun aber auch geschlechterübergreifend als erste Gewinnerin über 40 Jahre in diesem Ranking klar die Spitzenposition eingenommen. Da löste sie den Schweizer Didier Cuche um knapp vier Jahre ab. Österreichs Nummer eins in diesem Ranking ist bei den Frauen Elisabeth Görgl als Nummer vier und bei den Männern Hannes Reichelt auf Position zwei.