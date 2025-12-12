Familienvater hortete zahlreiche NS-Devotionalien

Ein Einsatz der Berufsrettung Wien hat am Mittwochvormittag in Wien-Hernals einen brisanten Fund ans Licht gebracht. In einer Wohnung eines Familienvaters stießen die Einsatzkräfte auf mehrere offen herumliegende Langwaffen sowie NS-Devotionalien und alarmierten umgehend die Polizei.
Als daraufhin die alarmierten Beamten in der Wohnung des 40-Jährigen eintrafen, wurden bei einer anschließenden Durchsuchung zahlreiche unsachgemäß gelagerte Schusswaffen entdeckt. Außerdem fanden die Beamten mehrere verbotene Waffen, darunter einen Schlagring und einen Teleskopschlagstock.
Hitler-Statue sichergestellt
Neben Pfefferspray stellten die Polizisten auch eine große Menge an Munition sicher – insgesamt rund 11.000 Schuss. Außerdem wurden mehrere NS-Uniformen, eine NS-Flagge sowie eine Hitler-Statue in der Wohnung entdeckt und beschlagnahmt.
Anzeige wegen Verbotsgesetz
Alle Gegenstände wurden von der Polizei sichergestellt. Gegen den 40-Jährigen wurde Anzeige nach dem Verbotsgesetz erstattet. Zusätzlich sprachen die Beamten aufgrund der fahrlässigen Verwahrung der Waffen ein vorläufiges Waffenverbot aus. Weitere Ermittlungen laufen.
