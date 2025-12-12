Bauern kritisieren Butter-„Schleuderpreise“

Der rasche Preisverfall bei Butter setzt heimische Molkereien und Milchbauern stark zu. Besonders Eigenmarken der Supermarktketten wurden innerhalb weniger Monate deutlich billiger. Teilweise sank der Preis fast um die Hälfte.
Ein Diskonter verkauft seit 11. Dezember eine 250-g-Packung österreichische Butter um 1,29 Euro. „Diese Schleuderpreise sind die unmittelbare Folge der schädlichen Preisdebatte“, kritisierte Landwirtschaftskammer-Österreich-Präsident Josef Moosbrugger.
Die Entwicklung ist „dramatisch und unnötig“, so Milchverband-Geschäftsführer Johann Költringer. Der Verband vertritt die Interessen der heimischen Molkereien. Der Butter-Preisverfall sei „sehr unerwartet“ und habe in dieser Zeit des Jahres noch nie stattgefunden.
„Ruinöse Preise“
„Dieser massive Preiskampf vernichtet Tierwohlbemühungen, bäuerliche Familienbetriebe, Arbeitsplätze im vor- und nachgelagerten Bereich und letztendlich die regionale Versorgungssicherheit“, so Moosbrugger. Er fordert von „der gesamten Wertschöpfungskette, von ruinösen Preisen und somit kurzsichtigen Bauernhof-Vernichtungs-Aktionen Abstand zu nehmen“.
Preisverfall auch in Deutschland
In Deutschland sorgt der Preisverfall auch für große Aufregung. Der Bayerische Bauernverband (BBV) will die aktuellen Butterpreise vom Bundeskartellamt überprüfen lassen. Bei einem Butter-Verbraucherpreis von 0,99 Euro für eine 250-Gramm-Packung seien die Produktionskosten in der Lebensmittelkette nicht gedeckt – weder bei den Molkereien noch bei den Landwirten.
Für die Herstellung von 250 Gramm Butter sind rund vier bis fünf Liter Milch notwendig. Weiters müssen die Tierhaltungs-, Logistik- und Verarbeitungskosten abgedeckt werden.
