Bauern kritisieren Butter-„Schleuderpreise“

Preisverfall auch in Deutschland

In Deutschland sorgt der Preisverfall auch für große Aufregung. Der Bayerische Bauernverband (BBV) will die aktuellen Butterpreise vom Bundeskartellamt überprüfen lassen. Bei einem Butter-Verbraucherpreis von 0,99 Euro für eine 250-Gramm-Packung seien die Produktionskosten in der Lebensmittelkette nicht gedeckt – weder bei den Molkereien noch bei den Landwirten.