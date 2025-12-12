Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lage „dramatisch“

Bauern kritisieren Butter-„Schleuderpreise“

Wirtschaft
12.12.2025 14:21
Höhere Milchmengen in Europa und ein harter Preiswettbewerb drücken seit Monaten den ...
Höhere Milchmengen in Europa und ein harter Preiswettbewerb drücken seit Monaten den Butterpreis.(Bild: Olga Kriger - stock.adobe.com)

Der rasche Preisverfall bei Butter setzt heimische Molkereien und Milchbauern stark zu. Besonders Eigenmarken der Supermarktketten wurden innerhalb weniger Monate deutlich billiger. Teilweise sank der Preis fast um die Hälfte.

0 Kommentare

Ein Diskonter verkauft seit 11. Dezember eine 250-g-Packung österreichische Butter um 1,29 Euro. „Diese Schleuderpreise sind die unmittelbare Folge der schädlichen Preisdebatte“, kritisierte Landwirtschaftskammer-Österreich-Präsident Josef Moosbrugger.

Die Entwicklung ist „dramatisch und unnötig“, so Milchverband-Geschäftsführer Johann Költringer. Der Verband vertritt die Interessen der heimischen Molkereien. Der Butter-Preisverfall sei „sehr unerwartet“ und habe in dieser Zeit des Jahres noch nie stattgefunden.

Über einen niedrigeren Butterpreis freuen sich vor Weihnachten private Keksbäcker und ...
Über einen niedrigeren Butterpreis freuen sich vor Weihnachten private Keksbäcker und Lebensmittelhersteller.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

„Ruinöse Preise“
„Dieser massive Preiskampf vernichtet Tierwohlbemühungen, bäuerliche Familienbetriebe, Arbeitsplätze im vor- und nachgelagerten Bereich und letztendlich die regionale Versorgungssicherheit“, so Moosbrugger. Er fordert von „der gesamten Wertschöpfungskette, von ruinösen Preisen und somit kurzsichtigen Bauernhof-Vernichtungs-Aktionen Abstand zu nehmen“.

Preisverfall auch in Deutschland
In Deutschland sorgt der Preisverfall auch für große Aufregung. Der Bayerische Bauernverband (BBV) will die aktuellen Butterpreise vom Bundeskartellamt überprüfen lassen. Bei einem Butter-Verbraucherpreis von 0,99 Euro für eine 250-Gramm-Packung seien die Produktionskosten in der Lebensmittelkette nicht gedeckt – weder bei den Molkereien noch bei den Landwirten.

Lesen Sie auch:
Folgen auf drei Jahre Dauerkrise in der deutschen Wirtschaft weitere zehn? Das ifo-Institut ...
Wirtschaft am Abgrund
10 Jahre Krise? So schlimm steht es um Deutschland
12.12.2025

Für die Herstellung von 250 Gramm Butter sind rund vier bis fünf Liter Milch notwendig. Weiters müssen die Tierhaltungs-, Logistik- und Verarbeitungskosten abgedeckt werden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Atmosphärischer Fluss
Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada
Smog in Bosnien
Luftverschmutzung sorgt für Flugchaos in Sarajevo
Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
163.851 mal gelesen
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
131.670 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
106.499 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Mehr Wirtschaft
Alle Infos im Ticker
Züge stehen: Feuerwehr-Einsatz im Koralmtunnel
Kampf gegen Billigware
EU macht Druck: Um so viel wird Temu jetzt teurer
Lage „dramatisch“
Bauern kritisieren Butter-„Schleuderpreise“
Wirtschaft am Abgrund
10 Jahre Krise? So schlimm steht es um Deutschland
„Beleglotterie“ kommt
Regierung verlost ab Herbst 2026 unser Steuergeld
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf