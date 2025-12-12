Neues Bayern-Stadion: Millionen-Deal wohl perfekt

Die Bayern haben wohl den Kauf des Unterhachinger Sportparks perfekt gemacht. Laut übereinstimmenden Berichten soll die Spielstätte der SpVgg Unterhaching ab 1. Jänner 2026 an die Allianz-Arena München Stadion GmbH gehen. Konrad Laimer und Co. werden hier aber nicht auflaufen.
Der Notartermin sei für 16. Dezember angesetzt, melden deutsche Medien. Erst anschließend möchten sich die Vertragsparteien zu Wort melden. Allerdings soll mittlerweile alles unter Dach und Fach sein. Für mehr als sieben Millionen Euro soll der Unterhachinger Sportpark künftig dem FC Bayern gehören.
Es soll vor allem die neue Heimstätte der Frauen des FC Bayern werden. Diese spielten bisher am Bayern-Campus – die Zuschauerkapazität von 2500 Plätzen ist aber längst zu klein geworden. Auch Viertligist Unterhaching wird weiterhin seine Spiele im Stadion austragen.
