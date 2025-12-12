Bushido verarbeitet Ehekrise in neuem Song!

Was der Rapper angesichts ihrer Probleme fühlt, könnte jene Passage verraten: „Und jetzt steh‘ ich in ‘nem leeren Haus, und du singst: Du liebst mich nicht, du liebst mich einfach nicht.“ Dieser Satz mache ihn krank, heißt es an anderer Stelle. Und zum Abschluss: „Hab‘, damit es jeder hört, für dich hier dieses Lied gemacht. Da, wo so viele scheitern, haben wir‘s geschafft. Sag mir, wenn ich Fehler mach‘, doch nie wieder diesen Satz: Du liebst mich nicht, du liebst mich einfach nicht.“