„Du liebst mich nicht“

Bushido verarbeitet Ehekrise in neuem Song!

Society International
12.12.2025 14:43

Der Rapper Bushido hat nach Problemen in seiner Beziehung zu Ehefrau Anna-Maria Ferchichi in einem Coversong sehr persönliche Töne angeschlagen. „Du liebst mich nicht“, nennt sich das gerade erst veröffentlichte Lied, das im Original von Sabrina Setlur (1997) stammt und von Bushido umgeschrieben wurde.

Der Text des 47-Jährigen geht unter die Haut: „Bitte lass uns reden und aufhören, zu kämpfen. Sag mir, denkst du wirklich dran, das Ganze zu beenden? Ich bin hier, nimm dir all die Zeit, die du brauchst. Gib uns eine Chance und gib mich nicht auf“, fleht Bushido darin.

Ferchichi fühlt sich offenbar angesprochen. „Finde es sooooo krass, dass Anis gerade diesen Song covern durfte“, schreibt sie dazu auf Instagram. „Er hat ihn auf uns umgeschrieben. Während er im Sommer einen Monat in Bangkok war und wir noch in Dubai. Mittlerweile kann ich ihn gut anhören, damals konnte ich es nicht“, gibt Anna-Maria Ferchichi zu.

Anna-Maria Ferchichi und Bushido
Anna-Maria Ferchichi und Bushido(Bild: Viennareport)

Schwierige Ehe-Phase
Erst Anfang Dezember hatte sich das Promi-Paar, das sieben gemeinsame Kinder hat, in seinem Podcast „Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi“ zu Trennungsgerüchten geäußert. Anfang September habe er das gemeinsame Haus in Dubai verlassen und sei in eine Wohnung gezogen, gab Bushido zu, der mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Ferchichi heißt. Trotzdem seien er und Anna-Maria nach wie vor ein Paar.

Der Rapper hat eine Coverversion von Sabrina Setlurs 90er Jahre-Hit veröffentlicht.
Der Rapper hat eine Coverversion von Sabrina Setlurs 90er Jahre-Hit veröffentlicht.(Bild: AP/KAI UWE KNOTH)

Seine 44 Jahre alte Ehefrau schrieb auf Instagram: „Unsere Ehe ist in eine schwierige Phase geraten und wir hatten beide das Bedürfnis, etwas Abstand zu nehmen, um wieder klarer zu sehen“. Er komme oft zum Frühstück und kümmere sich um die Kinder, ab Jänner wolle die ganze Familie Bushido auf seiner Tour durch Deutschland begleiten.

„Doch ich hab‘ nicht gehört“
In den Zeilen des Songs heißt es weiter: „Du hast mich aufgebaut und ich hab‘ dich zerstört. Hast um Hilfe gerufen, doch ich hab‘ nicht gehört“, singt er und bittet um eine Chance, es wiedergutzumachen.

Was der Rapper angesichts ihrer Probleme fühlt, könnte jene Passage verraten: „Und jetzt steh‘ ich in ‘nem leeren Haus, und du singst: Du liebst mich nicht, du liebst mich einfach nicht.“ Dieser Satz mache ihn krank, heißt es an anderer Stelle. Und zum Abschluss: „Hab‘, damit es jeder hört, für dich hier dieses Lied gemacht. Da, wo so viele scheitern, haben wir‘s geschafft. Sag mir, wenn ich Fehler mach‘, doch nie wieder diesen Satz: Du liebst mich nicht, du liebst mich einfach nicht.“

Blick in die gleiche Richtung
Gibt es im echten Leben ein Happy End für den Rapper und seine Frau? Gut möglich, wie Anna-Maria Ferchichi unlängst in ihrem Podcast durchblicken ließ: „Ich finde trotzdem, wir sind auf einem guten Weg. Und ich hoffe, es ist nach 2014 unsere nächste richtig handfeste Krise, die unsere Ehe jetzt hoffentlich besteht. Ich bin zuversichtlich, weil wir uns lieben und Gott sei Dank in die gleiche Richtung gucken.“

