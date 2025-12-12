Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fast 10 Millionen Euro

Trinkwasser für die Zukunft abgesichert

Kärnten
12.12.2025 14:00
Die Wasserversorgungsanlage wurde zukunftsfit gemacht.
Die Wasserversorgungsanlage wurde zukunftsfit gemacht.(Bild: Stadtgemeinde Spittal an der Drau/Erich Auer)

Ein Jahrhundertprojekt geht in Spittal ins Finale. Fast 10 Millionen Euro wurden in die Wasserversorgungsanlage Gmeineck investiert.

0 Kommentare

Mit diesem Jahrhundertprojekt investieren wir nicht nur in eine sichere und nachhaltige Trinkwasserversorgung, sondern auch in die Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger“, betont Bürgermeister Gerhard Köfer. Immerhin 90 Prozent aller Spittaler erhalten ihr Trinkwasser aus der Wasserversorgungsanlage Gmeineck.

In den vergangenen Jahren wurden deswegen 9,6 Millionen Euro investiert, damit die Anlage zukunftsfit und gleichzeitig vergrößert wird. Statt 200 Kubikmeter Wasser, hat der neue Hochbehälter am Eckberg-Kreuz jetzt ein Nutzvolumen von 500 Kubikmetern. 400 Haushalte werden mit dem Trinkwasserkraftwerk, das mit einer Ausbauwassermenge von 130 Litern pro Sekunde eine Jahresenergieerzeugung von rund 1,38 Millionen kWh erreicht, versorgt. Dafür wurde eigens eine erneuerbare Energiegemeinschaft und eine Bürgerenergiegemeinschaft gegründet. Insgesamt wurden 8590 Meter Druckrohr- und Transportleitungen saniert und 3980 Meter neue Leitungen verbaut. Alle Bachquerungen wurden modernisiert.

Die Anlage ist zudem mit einer neuen Leitzentrale erschlossen. Fällt der Strom aus, stellt die Notstromlösung für die UV-Anlagen eine Versorgung sicher.

Porträt von Elisabeth Nachbar
Elisabeth Nachbar
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Atmosphärischer Fluss
Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada
Smog in Bosnien
Luftverschmutzung sorgt für Flugchaos in Sarajevo
Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
160.836 mal gelesen
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
131.316 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Kärnten
ÖSV-Ass: „FIS muss kapieren, wir sind herzeigbar!“
101.699 mal gelesen
Markus Salcher geht heuer ein letztes Mal in die Hocke.
Mehr Kärnten
Fast 10 Millionen Euro
Trinkwasser für die Zukunft abgesichert
Neue Betrugsmasche
Polizei warnt vor Anrufen von falschen Ärzten
Alle Infos im Ticker
Nur 39 Minuten! Der erste Koralmjet ist angekommen
Stopp nahe der Grenze
Kärntner mit über 1400 Pyro-Gegenständen erwischt
Letztes Match 2025
So sieht Austria Klagenfurts Winterfahrplan aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf