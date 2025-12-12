Trinkwasser für die Zukunft abgesichert

In den vergangenen Jahren wurden deswegen 9,6 Millionen Euro investiert, damit die Anlage zukunftsfit und gleichzeitig vergrößert wird. Statt 200 Kubikmeter Wasser, hat der neue Hochbehälter am Eckberg-Kreuz jetzt ein Nutzvolumen von 500 Kubikmetern. 400 Haushalte werden mit dem Trinkwasserkraftwerk, das mit einer Ausbauwassermenge von 130 Litern pro Sekunde eine Jahresenergieerzeugung von rund 1,38 Millionen kWh erreicht, versorgt. Dafür wurde eigens eine erneuerbare Energiegemeinschaft und eine Bürgerenergiegemeinschaft gegründet. Insgesamt wurden 8590 Meter Druckrohr- und Transportleitungen saniert und 3980 Meter neue Leitungen verbaut. Alle Bachquerungen wurden modernisiert.