Betrunkener Fußgänger am Wiener Gürtel angefahren

In der Nacht auf Sonntag ist es in Wien-Ottakring zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Fußgänger (25) überquerte ohne auf den Verkehr am Gürtel zu achten die Straße. Dadurch schaffte es ein 19-jähriger Pkw-Lenker nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und erfasste den 25-Jährigen.