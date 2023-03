Wiens Polit-Touristen beleben müden SPÖ-Wahlkampf

Scharfe Kritik an der Bundesregierung

Unterstützung bekamen die Salzburger dabei von der Parteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner und Altkanzler Christian Kern. Für Rendi-Wagner ging es nicht nur um die anstehende Salzburgwahl. Sie muss in den nächsten Wochen gegen Doskozil den Parteivorsitz behaupten. Das war in ihrer Rede deutlich spürbar. Dabei steckte sie ihre Themen klar ab, übte scharfe Kritik an der Bundesregierung und machte klar, dass die Energiewende die größte Umgestaltung seit der Industrialisierung sein werde.