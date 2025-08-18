„Nicht erwartet, dass Stimmung so gut sein wird“

Bischofshofen zeigte mit dem 5:0 gegen die Altach Juniors auf. Im Hintergrund sorgen die Trainer-Turbulenzen für Unruhen. Gespräche für einen Nachfolger von Thomas Schnöll wurden bereits geführt.
Eine sehr bewegte Woche liegt hinter den Westliga-Kickern von Bischofshofen. Montag das Trainer-Aus von Thomas Schnöll, Mittwoch der souveräne 5:0-Landescup-Erfolg über Adnet, Samstag ein weiteres 5:0 in der Liga gegen die Altach Juniors. Spricht man mit Spielern des BSK über die Trainersituation, ist von „überrascht“ und „nicht erwartet“ die Rede. Viel mehr wollen und sollen die meisten nicht dazu sagen.
Interimscoach Jekabs Laguns, der zurzeit als Spielertrainer fungiert, hatte nach der Gala gegen die Vorarlberger ein Lob für die Spieler übrig, die sich von den ganzen Turbulenzen nicht beeinflussen ließen und am Platz performten. „Am Mittwoch war die Stimmung schon überraschend gut. Wir in der Klubführung haben es nicht erwartet, dass sie so gut sein wird. Die Jungs sind wirklich professionell.“
Im Hintergrund läuft die Suche nach einem neuen Trainer, der die Interessen des Klubs vertritt, auf Hochtouren. Mit zwei Anwärtern wurden bereits Telefongespräche geführt. Laut „Krone“-Infos soll der zurückgetretene Bürmoos-Coach Ivan Dragicevic auch ein Kandidat sein.
