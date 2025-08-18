Boutiquehotel in Bad Hofgastein ist pleite

Das Boutiquehotel „The Storks“ in Bad Hofgastein ist vier Jahre nach der Eröffnung pleite. Das Unternehmen hat selbst einen Konkursantrag gestellt. Seit März ist das Haus geschlossen, die Passiva betragen rund vier Millionen Euro.
Das Boutiquehotel „The Storks“ mit 31 Zimmern hat einen Konkursantrag gestellt. Die Schulden betragen rund vier Millionen Euro. 2,1 Millionen Euro davon schuldet die Betreibergesellschaft des Betriebs einem Schwesterunternehmen aus Darlehen und Pachtzinsen.
Da der Betrieb bereits mit Ende der Wintersaison Ende März eingestellt wurde, sind aktuell keine Beschäftigten betroffen. Bei rund 20 Gläubigern hat die Firma offene Schulden. Laut dem Kreditschutzverband von 1870 sind verpasste Umsatzziele und gestiegene Kosten verantwortlich für den Konkurs.
Dazu kommen Corona-Auswirkungen, hohe Investitionen und eine schwächere Auslastung des Hotels wie erwartet. Zum Masseverwalter wurde Alfred Hütteneder bestellt.
