Boutiquehotel in Bad Hofgastein ist pleite

Da der Betrieb bereits mit Ende der Wintersaison Ende März eingestellt wurde, sind aktuell keine Beschäftigten betroffen. Bei rund 20 Gläubigern hat die Firma offene Schulden. Laut dem Kreditschutzverband von 1870 sind verpasste Umsatzziele und gestiegene Kosten verantwortlich für den Konkurs.