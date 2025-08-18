Unbekannte schraubten sieben Verkehrstafeln ab

Drei Tempo-50-Tafeln verschwanden im Lauf der letzten zehn Tage im Bereich Bergstraße. Die Zone gilt dort seit zwei Jahren. „Das Gebiet ist jetzt dichter besiedelt. Es geht dort auch um die Sicherheit“, kann Amtsleiter Erich Sampl nach dem wohl als schlechten Scherz gedachten Vanadalenakt nur den Kopf schütteln.