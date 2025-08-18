Unfall bei Übungsfahrt: Motorradfahrer verletzt

2027 soll DTM-Traum am Salzburgring wahr werden
Bei einer L-17-Ausbildungsfahrt krachte es am Sonntagnachmittag in der Stadt Salzburg. Ein 16-jähriger Autolenker stieß mit einem Motorradfahrer zusammen, als er im Stadtteil Gnigl abbiegen wollte.
Ein 16-Jähriger wollte bei einer Ausbildungsfahrt auf der Linzer Bundesstraße in Salzburg-Gnigl nach links in die Minnesheimstraße abbiegen. Dabei stieß er mit einem 41-jährigen Motorradfahrer zusammen, der stadtauswärts unterwegs war. Der 41-Jährige stürzte und verletzte sich dabei. Die Rettung brachte ihn ins Unfallkrankenhaus Salzburg.
Der 16-Jährige und sein 48-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Die Alkotests verliefen bei allen Beteiligten negativ.
