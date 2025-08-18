Vorteilswelt
Fahrschüler bog ab

Unfall bei Übungsfahrt: Motorradfahrer verletzt

Salzburg
18.08.2025 10:40
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber, Krone KREATIV)

Bei einer L-17-Ausbildungsfahrt krachte es am Sonntagnachmittag in der Stadt Salzburg. Ein 16-jähriger Autolenker stieß mit einem Motorradfahrer zusammen, als er im Stadtteil Gnigl abbiegen wollte.

0 Kommentare

Ein 16-Jähriger wollte bei einer Ausbildungsfahrt auf der Linzer Bundesstraße in Salzburg-Gnigl nach links in die Minnesheimstraße abbiegen. Dabei stieß er mit einem 41-jährigen Motorradfahrer zusammen, der stadtauswärts unterwegs war. Der 41-Jährige stürzte und verletzte sich dabei. Die Rettung brachte ihn ins Unfallkrankenhaus Salzburg.

Der 16-Jährige und sein 48-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Die Alkotests verliefen bei allen Beteiligten negativ.

