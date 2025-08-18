Unfall bei Übungsfahrt: Motorradfahrer verletzt

Ein 16-Jähriger wollte bei einer Ausbildungsfahrt auf der Linzer Bundesstraße in Salzburg-Gnigl nach links in die Minnesheimstraße abbiegen. Dabei stieß er mit einem 41-jährigen Motorradfahrer zusammen, der stadtauswärts unterwegs war. Der 41-Jährige stürzte und verletzte sich dabei. Die Rettung brachte ihn ins Unfallkrankenhaus Salzburg.