David Egger will jetzt Ruhe vor Landtagswahl

Vor Start der entscheidenden Sitzungen der SPÖ am Mittwoch trat David Egger in Wien noch vor Kameras und Mikrofone: „Ich will heute eine gemeinsame Einigung“, so der Salzburger SPÖ-Chef und Spitzenkandidat. „Und ich will, dass bis 23. April Ruhe ist.“ Die Landtagswahl sei ja auch noch zu schlagen.