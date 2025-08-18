Araber rasten mit 100 km/h durchs Ortsgebiet

Pannenfahrer kümmert sich nach Unfall um Hund
Viel zu schnell waren zwei Araber am Sonntag in ihrem Urlaub im Pinzgau unterwegs! Mit mehr als 100 km/h raste ein 36-Jähriger durch Stuhlfelden. Auch ein zweiter Urlauber war mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit unterwegs.
Polizisten in Stuhlfelden staunten am Sonntag nicht schlecht, als sie Radarmessungen durchführten. Ein 36-jähriger Araber rauschte im Ortsgebiet mit mehr als 100 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h an den Beamten vorbei. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben, er wird angezeigt.
Ein 45-jähriger Araber war an der gleichen Stelle mit fast 90 km/h unterwegs. Auch er wird angezeigt. Beide Männer mussten Sicherheitsleistungen bezahlen.
