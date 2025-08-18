Wegen einer Zigarette das Messer gezückt

Huhn lief über die Straße – da kam ein Rennradler
Sportler verletzt
Die harmlose Frage um eine Zigarette eskalierte am Sonntagabend im Salzburger Stadtteil Elisabethvorstadt völlig. Ein 15-Jähriger hatte einen 19-Jährigen um eine Zigarette gebeten. Als der Ältere den Jüngeren nach dem Alter fragte, zückte der ein Messer ...
Der 15-jährige Staatenlose fragte am Sonntagabend in Salzburg-Elisabethvorstadt einen 19-jährigen Österreicher um eine Zigarette. Der Ältere erkundigte sich beim 15-Jährigen nach dessen Alter. Daraufhin zückte der Jüngere ein Messer und bedrohte den Österreicher.
Dieser gab dem Burschen daraufhin eine Zigarette, zeigte den Vorfall aber an. Nach kurzer Fahndung nahmen Polizisten den Staatenlosen fest. Über den 15-Jährigen bestand bereits ein Waffenverbot, er wird angezeigt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.