Johannes Fuchs hängt Job Familie zuliebe an Nagel

„Irgendwann fehlt man in der Familie“



Die Entscheidung, den Beruf des Kochs nach mehr als 25 Jahren an den Nagel zu hängen, war keine leichte: „Es war ein längerfristiger Prozess. Der Hauptgrund ist die Familie: Ich habe zwei kleine Buben. Top-Gastronomie funktioniert nicht in acht Stunden und irgendwann fehlt man zu oft abends und am Wochenende“, erklärt er.