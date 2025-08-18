Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Haubenkoch hört auf

Johannes Fuchs hängt Job Familie zuliebe an Nagel

Salzburg
18.08.2025 18:30
Johannes Fuchs kehrt der Spitzen-Gastronomie der Familie zuliebe den Rücken.
Johannes Fuchs kehrt der Spitzen-Gastronomie der Familie zuliebe den Rücken.(Bild: Annette Sandner)

Zeit für Veränderung lautete das Motto jüngst bei Haubenkoch Johannes Fuchs: Der Chefkoch des Arabella Jagdhof Resorts am Fuschlsee wechselt als Dozent an die Tourismusschule Bad Ischl.

0 Kommentare

Von 2013 bis 2022 war Fuchs als Executive Chef im Schloss Fuschl tätig. Im November 2022, nach der Neueröffnung des Jagdhofes verantwortete er dort das Gourmet-Restaurant „Fuxbau“.

Zu seinen Signature Dishes zählten etwa Kalbsrahmbeuschel, hausgemachte Schlutzkrapfen mit Spinat‑Ricotta und Bergkäse sowie gebeizte Lachsforelle. Mit seinen Kreationen konnte sich Fuchs dreimal in Folge drei Hauben während seiner Zeit bei den Schloss-Fuschl-Betrieben erkochen.

„Auszeichnungen sind schön, aber wir kochen nicht für Tester, wir kochen für unsere Gäste. Das Wichtigste ist, dass sie zufrieden sind“, sagt Johannes Fuchs.

„Irgendwann fehlt man in der Familie“

Die Entscheidung, den Beruf des Kochs nach mehr als 25 Jahren an den Nagel zu hängen, war keine leichte: „Es war ein längerfristiger Prozess. Der Hauptgrund ist die Familie: Ich habe zwei kleine Buben. Top-Gastronomie funktioniert nicht in acht Stunden und irgendwann fehlt man zu oft abends und am Wochenende“, erklärt er.

 

Lesen Sie auch:
Knapp zwei Jahre war Christian Pewny schließlich als FPÖ-Soziallandesrat im Amt.
FPÖ-Landesrat geht
Salzburg: Pewny zieht sich aus der Politik zurück
18.08.2025

Sein Wissen gibt Fuchs künftig an eine neue Generation an der Tourismusschule Bad Ischl weiter. Er wird dort Kochen und Ernährungslehre unterrichten, vom ersten Jahrgang bis zur Matura-Klasse.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
193.817 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Medien
Neuer Ö3-Star: Das sind die Kandidaten im Rennen
143.731 mal gelesen
Die Entscheidung um die Nachfolge für Robert Kratky soll bald getroffen werden – die besten ...
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
136.392 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Außenpolitik
Fiasko in Alaska: Europa wird den Preis zahlen
2015 mal kommentiert
Putins Mienenspiel beim Gipfel mit Trump sagte viel aus. Am Ende aber verließ er Alaska mit ...
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
2001 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Außenpolitik
Von der Leyen und Macron mit Selenskyj bei Trump
1613 mal kommentiert
Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Präsidenten ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf