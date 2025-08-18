Huhn lief über die Straße – da kam ein Rennradler

Bremsen ging sich nicht mehr aus: Auf seinem Rennrad sauste ein Salzburger in Oberhofen am Irrsee eine Straße bergab. In einer Linkskurve lief zeitgleich ein Huhn über die Fahrbahn. Der Vogel überlebte den Zusammenprall nicht, aber auch der Radsportler musste Federn lassen. Er wurde verletzt ins Krankenhaus geflogen.
Ein 62-Jähriger aus Plainfeld (Bezirk Salzburg-Umgebung) lenkte am Wochenende ein Rennrad in Oberhofen am Irrsee von Richtung Sommerholz kommend die Straße bergab in Richtung Ortschaft Höhenroith. Dabei querte in einer Linkskurve eine Henne die Straße. Der Mann konnte nicht mehr ausweichen, kollidierte mit dieser und kam anschließend auf der Straße zu Sturz.
Mit Notarzthubschrauber nach Salzburg geflogen
Die Henne war sofort tot, der 62-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber nach Salzburg geflogen. Das Fahrrad wurde durch den Unfall leicht beschädigt.
