Huhn lief über die Straße – da kam ein Rennradler

Ein 62-Jähriger aus Plainfeld (Bezirk Salzburg-Umgebung) lenkte am Wochenende ein Rennrad in Oberhofen am Irrsee von Richtung Sommerholz kommend die Straße bergab in Richtung Ortschaft Höhenroith. Dabei querte in einer Linkskurve eine Henne die Straße. Der Mann konnte nicht mehr ausweichen, kollidierte mit dieser und kam anschließend auf der Straße zu Sturz.



Mit Notarzthubschrauber nach Salzburg geflogen

Die Henne war sofort tot, der 62-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber nach Salzburg geflogen. Das Fahrrad wurde durch den Unfall leicht beschädigt.