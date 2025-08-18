Handtaschenraub! 73-Jährige in Salzburg bestohlen

2027 soll DTM-Traum am Salzburgring wahr werden
Einer 73-jährigen Wienerin ist am Sonntagnachmittag mitten in Salzburg am hellichten Tag die Handtasche geraubt worden. In der Personenbeschreibung beschrieb die Frau den Täter als 20- bis 30-jährigen Südländer.
Kurz vor 15 Uhr entriss am Sonntagnachmittag in der Elisabethstraße in Salzburg ein unbekannter Mann einer 73-jährigen Wienerin die Handtasche. Die Frau war am Gehsteig zu Fuß unterwegs. Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Salzach.
Laut Personenbeschreibung handelte es sich um einen Mann südländischen Typs, zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, zwischen 20 und 30 Jahre alt, sportlich, schwarz gekleidet, mit schwarzen kurzen Haaren. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.
