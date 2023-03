Vermisster Alpinist in Tirol nur noch tot geborgen

Am Mittwochabend rückten 15 Bergretter aus Innsbrucker aus, um in der Kranebitter Klamm nach dem seit drei Tagen vermissten Deutschen zu suchen. Der Mann, der mit zwei Hunden unterwegs war, war offenbar zu einer Bergtour aufgebrochen. Eine Bekannte erstattete Anzeige bei der Polizei. „Sein Auto wurde schließlich auf einem Parkplatz am Eingang der Klamm entdeckt“, schilderten Einsatzkräfte der „Krone“. Der Alpinist hatte zuvor offenbar ein Video über soziale Medien an einen Bekannten verschickt. Nur aus diesem Grund wusste man in etwa, wo man suchen musste.