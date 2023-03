Schlaflose Erwachsene, Jugendliche mit Albträumen

Wie herrlich wäre es, sich abends einfach hinzulegen und sofort einzuschlafen. Doch jeder zweite Österreicher leidet hin und wieder an Schlafproblemen, jeder dritte sogar monatelang an einer krankhaften Schlafstörung. Dabei wäre ausreichende Nachtruhe so wichtig für unsere Gesundheit, berichtet ein „Schlafcoach“ anlässlich des Weltschlaftages am 17. März.