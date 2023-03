Stille Gefahr: Herzstillstand beim Leistungssport

Wer bei der Fußball-Europameisterschaft 2021 das Gruppenspiel Dänemark gegen Finnland gesehen hat, kann sich noch gut an den Moment erinnern, in dem der dänische Mittelfeldspieler Christian Eriksen auf dem Spielfeld zusammengebrochen ist und nach einem Herzstillstand wiederbelebt werden musste. In diesem Fall ist noch einmal alles gut gegangen. Dieses Glück blieb Kameruns Nationalspieler Marc-Vivien Foé im Jahr 2003 verwehrt. Für den damals 28-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er starb vor laufenden Kameras an einem plötzlichen Herzstillstand.