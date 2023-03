So greift Samsung für Mond-Fotos in die Trickkiste

„In Wirklichkeit ist es die KI, die die meiste Arbeit leistet, nicht die Optik, die nicht in der Lage ist, die Details aufzulösen“, schreibt „ibreakphotos“ und bezeichnet das Marketing von Samsung daher als irreführend. Der Konzern behaupte zwar, dass bei der Erstellung von Mond-Fotos keinerlei Bildüberlagerungen oder Textureffekte angewendet würden, „aber in Wirklichkeit ist es genau das, was passiert“, so der Reddit-Nutzer.