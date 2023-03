„Beim Aufwachen atmest du - und denkst an Heroin“

Szenen wie aus einem Actionfilm spielten sich in Klagenfurt ab. Nach einem Tipp platzten Drogenfahnder in eine Heroin-Übergabe. Erwischt wurden auch ein angehender Polizist und ein 34-jähriger Junkie, der seit 15 Jahren auf Staatskosten Ersatzdrogen erhält. Vor Gericht gaben sie erschütternde Einblicke in die heimische Suchtgiftszene.