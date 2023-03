Uns steht abwechslungsreiche Wetterwoche bevor

Hohe und mittelhohe Wolkenfelder ziehen am Montag von Westen her auf und bremsen die Sonne immer wieder merklich aus. Im Norden und Osten ist es für einige Stunden auch trüb, und etwa vom Innviertel bis in den Großraum Wien kann es nochmals tröpfeln oder leicht regnen. Spätestens am Nachmittag überwiegt aber im Westen der Sonnenschein, und zuletzt kann sich auch ganz im Osten nochmals kurz die Sonne zeigen.