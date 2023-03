Zum „Bahn frei“ fehlen jetzt nur noch die Gleise

Was ist noch ausständig?

Mit Jahresende komplett fertig wurde der viergleisige Ausbau zwischen Graz Don Bosco und Feldkirchen-Seiersberg sowie Bahnsteig 2 am Bahnhof Hengsberg. Noch voll im Gange sind die Arbeiten beim Bahnhof Weststeiermark. Der Name dürfte fix sein: „Das steht bereits auf allen Fahrplänen so“, verriet ÖBB-Projektleiter Klaus Schneider. Bei unsren Nachbarn in Kärnten wird soeben die Jauntalbrücke bis Anfang Mai eingeschoben, der Bahnhof St. Paul bis 2024 betriebsbereit gemacht.