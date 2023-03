Mann auf Schutzweg in Innsbruck von Auto erfasst

Am Dienstag gegen 12.15 Uhr spazierte der 33-Jährige am Innrain (bei Hausnummer 12) über den dortigen Schutzweg, als plötzlich ein Auto daher brauste. „Der Mann wurde etwa in der Mitte der Fahrbahn vom Wagen erfasst und leicht verletzt“, heißt es seitens der Polizei.