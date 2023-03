Tiroler Polizei gelang Schlag gegen Dealer-Bande

Hauptverdächtiger und Komplizen in U-Haft

Bei den 14 Verdächtigen handelt es sich um drei Österreicherinnen im Alter von 21 bis 35 Jahren und zehn Österreicher und einen Kroaten im Alter zwischen 21 und 38 Jahren. Die Bande wird verdächtigt, im Raum Innsbruck sowie Innsbruck Land und Schwaz insgesamt drei Kilo Koks in Verkehr gesetzt zu haben. Der Hauptbeschuldigte soll demnach das Suchtgift an seine Läufer geliefert haben. Er und drei weitere Männer sind in Untersuchungshaft. Alle anderen wurden auf freien Fuß angezeigt. Zudem konnten 40 Abnehmer ausfindig gemacht und angezeigt werden.