Jetzt rote Treueschwüre für Pamela Rendi-Wagner

Das Stehvermögen seiner Parteichefin hat Burgenlands Landeshauptmann Doskozil möglicherweise unterschätzt. Trotz seiner Dauerattacken will Pamela Rendi-Wagner SPÖ-Chefin bleiben. Auf die Frage, ob sie auch in einer Kampfstimmung mit gehe, sagt sie gelassen „Warum, nicht?“ Keine 24 Stunden nach Rendi-Wagners Offensive legte die SPÖ Oberösterreich nach. Die Führungsfrage müsse dringen so rasch wie möglich nach den Wahlen in Salzburg (23. April) geklärt werden, sagt Vorsitzender Michael Lindner. „Und zwar im höchsten Gremium, dem Bundesparteitag.“