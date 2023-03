Rendi-Wagner: „Welche Fehler, Herr Wolf?“

Nach Niederösterreich hat Kärnten der SPÖ die zweite Wahl-Enttäuschung in Serie gebracht. Wenig überraschend, dass die Führungsdebatte innerhalb der Sozialdemokratie dadurch nicht abreißt. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ist am Montagabend in der „ZiB 2“ in die Offensive gegangen und zeigte sich dabei ungewohnt angriffig. Auf die Frage, welche Fehler sie als Parteivorsitzende gemacht habe, antwortete sie ORF-Moderator Armin Wolf forsch: „Welche Fehler, Herr Wolf?“