Doskozil will nichts sagen, sieht aber „Angriff“

Dass sie wegen ihres Geschlechts besonders oft Angriffsziel sei, wollte die SPÖ-Chefin nicht direkt bejahen - fügte aber an, sie bekomme oft gesagt, dass dem so sei. Dem schloss sich Frauenvorsitzende Eva Maria Holzleitner an. Eine so lange Periode an Schelte in der eigenen Partei sei ihr bisher nicht bekannt gewesen.