Mord zerstört 3 Familien: Auf der Spur des Täters

„Für den Roland war die Tat sicher eine Erlösung.“ – In der Ennsdorfer Reihenhaussiedlung, in der Roland K. (37) seit acht Jahren lebte, gibt es nur ein Gesprächsthema: „Unser Nachbar ist ein Mörder.“ In der Nacht zum Sonntag hatten zwei Frauen mitbekommen, wie die Cobra auf den 37-Jährigen wartete, ihn abfing, nachdem er seinen Audi in der Tiefgarage geparkt und offenbar noch mit der Pistole den Kelleraufgang herauf kam.