Mordalarm nach Streit: Mann wurde erschossen

Noch ist nicht klar, was in der Nacht auf Sonntag gegen 1 Uhr früh in der 3884-Seelen-Gemeinde Grünburg (OÖ) genau passiert ist. Klar ist, dass ein Mann von einem Kontrahtenten offenbar erschossen worden war. Der Sohn des Opfers dürfte dann die Polizei verständigt haben. Die Cobra nahm den mutmaßlichen Täter fest.