„Direktor Gnadenlos“ fordert Strafen für Kinder

In einem zweiteiligen Interview erlaubte Direktor Christian Klar einen seltenen Einblick in den problematischen Alltag einer Wiener Mittelschule. Und der Pädagoge stellte klar: „Das betrifft nicht nur meine Schule in Floridsdorf.“ Während es von der Politik zu den Schilderungen wie „Zwangsehe von Schülerinnen“, „Brutaloattacken“, „Kopftuch“ oder „islamisches Gedankengut in der Schule“ bisher keine Reaktion gibt, sehen das viele Wiener anders.