Mehr Verbrechen in Kärnten, weniger Aufklärung

Gewalt im engsten Umfeld

Am meisten Sorgen macht den Ermittlern in Kärnten aber die massive Zunahme an Gewaltdelikten: Diese sind insgesamt um 21,2 Prozent explodiert; so gab es im Vorjahr 4197 Anzeigen von Körperverletzungen bis hin zum Mord, weitere 1007 Gewalttaten im Familienbereich und 48 Überfälle. „Größtenteils handelt es sich um Raubüberfälle im öffentlichen Raum wie Straße oder Parkplatz“, heißt es. Auch Polizeibeamte selbst sind von der Zunahme an Gewalt betroffen: 112 Mal gab es Übergriffe gegen sie - um 45 Prozent mehr!