So stutzen Sie der „Schwarzen Katze“ die Krallen

Seit vergangenem April hat die „Schwarze Katze“ Kärnten im Griff: Damals schleusten Profi-Hacker vermutlich über eine E-Mail an einer Volksschule einen sogenannten Trojaner in das komplette Computersystem des Landes ein. Bekanntlich dauerte es Monate, bis alle Anwendungen wieder liefen, da auch die Backup-Daten betroffen waren. Landeshauptmann Peter Kaiser hatte beteuert, den Lösegeldforderungen der Erpresser über fünf Millionen Dollar in Bitcoins nicht nachgekommen zu sein. Daher haben sich die Kriminellen neue Opfer gesucht.