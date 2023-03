Angriff auf Saporischschja: Vergeltung angekündigt

Lula will Friedensgespräche

Der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva führte unterdessen ein Videogespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Danach twitterte Lula, er wolle andere Länder ermutigen, sich an Friedensgesprächen zur Beendigung des Konflikts zu beteiligen. „Ich habe den Wunsch Brasiliens bekräftigt, mit anderen Ländern zu sprechen und sich an jeder Initiative zur Schaffung von Frieden und Dialog zu beteiligen. Krieg kann für niemanden von Interesse sein.“