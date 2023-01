Brasilien will Verhandlungen statt Munition

„Brasilien ist ein Land des Friedens. Und deswegen will Brasilien keinerlei Beteiligung an diesem Krieg - auch nicht indirekt“, sagte Lula auf einer Pressekonferenz mit Scholz in Brasília am Montag zur Begründung der Absage an Scholz. Stattdessen sei es notwendig, „eine Gruppe von Ländern zu bilden, die stark genug ist und respektiert wird, und sich mit den beiden an einem Verhandlungstisch zusammensetzt.“