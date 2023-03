Kiew: „Russische Truppen stürmen Bachmut“

Russland schickt „Welle um Welle“

Russland schicke „Welle um Welle“ an Kämpfern in die Stadt, beschrieb der ukrainische Militäranalyst Oleh Schdanow die Vorgänge und fügte hinzu, die Lage sei „kritisch“. „Der Feind versucht, die Versorgungsrouten für unsere Streitkräfte in Bachmut zu durchtrennen und alle Bewegungen darauf zu stoppen“, so Schdanow. Mit seinen unaufhörlichen Angriffen versuche Russland, die ukrainischen Truppen vom Ostufer des Bachmutska-Flusses zu vertreiben, der die Stadt von Süden nach Norden durchfließt.