Abgebrühtester Soldat der Ukraine trotzt Panzer

In dem Video wird deutlich, dass auch einfache Befestigungen, wie jede in dem Clip, sehr viel Schutz vor direktem Beschuss bieten - sogar vor Kanonen größeren Kalibers, die hochexplosive Granaten abfeuern. Der Clip zeigt auch, wie brutal und zermürbend die Kämpfe an der Front in der Ukraine in dem Krieg sind, der nun schon ein Jahr andauert.