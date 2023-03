„Keine Führungsdebatte, aber Diskussionen“ in SPÖ

Zu Umfrageergebnissen, in denen die SPÖ inzwischen den ersten Platz verloren hat, meinte er: „Ich will nur daran erinnern, dass wir noch vor kurzer Zeit als SPÖ mit Abstand am ersten Platz gelegen sind.“ Auch da sei Rendi-Wagner an der Spitze der Partei gestanden. „Von da her ist es immer ein Auf und Ab.“