Heftige SPÖ-Turbulenzen vor der Wahl in Kärnten

Dienstagabend im Parlament: SPÖ-Veranstaltung zum Gedenken ans Ausschalten des Parlamentarismus vor 90 Jahren. Debatten über Demokratie in Gefahr. Viele prominente SPÖ-Vertreter waren da. Auch viele Medien. Rendi-Wagner süffisant: „Ich freue mich über das enorme Interesse an der Geschichte.“ Aber vielleicht liegt es ja an den Schlagzeilen, die ihr ein baldiges Ende als SPÖ-Chefin attestierten.