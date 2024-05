Schweiz, Kanada und Schweden im WM-Viertelfinale

Am Samstag feierten die Eidgenossen in Prag ein Torfestival und übernahmen in der Österreich-Gruppe A die Tabellenspitze. Weltmeister Kanada schlug Olympiasieger Finnland mit 5:3 und steht ebenfalls in der K.o.-Phase, genauso wie Schweden in Gruppe B in Ostrava nach einem 7:2 gegen Lettland.