Ganna schlägt im zweiten Giro-Zeitfahren zurück

Ex-Weltmeister Filippo Ganna hat am Samstag im zweiten Einzelzeitfahren des Giro d‘Italia zurückgeschlagen. Der in der ersten Prüfung gegen die Uhr von Tadej Pogacar geschlagene Italiener gewann die 14. Etappe über 31 km am Gardasee 29 Sekunden vor dem seit zwei Wochen tonangebenden Slowenen.