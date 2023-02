Quo vadis, SPÖ? Bange Blicke auf Kärnten-Wahl

Kritiker: „Dort bei den Bobos, das ist ihre Welt“

Treffen in mit wichtigen Roten in Wien. Es müsse bald gehandelt werden. „Unser Anspruch muss angesichts der Teuerung Platz 1 sein. Davon sind wir weit weg“, sagt einer und deutet in die überschaubaren Weiten der Bezirke 7 - 9. „Dort, bei den Bobos, das ist ihre Welt. Und haben keinen Bezug zu den Menschen in den Bundesländern.“ Gemeint sind Rendi-Wagner, Geschäftsführer Christian Deutsch und Klubvize Jörg Leichtfried. Auch in der Asylfrage gebe es keine klare Kante.