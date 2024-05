Furioser Finalstart der Oberwarter Korbjäger

Besser hätte die Finalserie der Basketball-Superliga für Oberwarts Korbjäger kaum starten können. Die Halle der steirischen Landeshauptstadt war am Samstagabend in Rot-Gold getaucht! Die Gunners zeigten in Graz genau das, wofür sie als Klub stehen. Leidenschaft und starkes Teamplay.