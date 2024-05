Hartbergs „Euro-Max“ steht vor dem Abgang

Der Lapsus, der Max Entrup zuletzt im Interview mit „Sky“ passiert war, dürfte nicht von irgendwoher gekommen sein. Frage des Reporters: „Wissen Sie schon, wo Sie nächste Saison spielen?“ Rasche Antwort Entrups: „Nein.“ Kurze Überlegung, dann ein schneller Nachsatz: „Achso, ich hab ja Vertrag in Hartberg, also in Hartberg.“